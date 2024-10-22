Министры обороны G7 обсуждали ликвидацию Народа России - помехи истреблению "лишнего человечества"

Министр обороны Италии рассказал, за что будут вестись войны будущегоВойны будущего будут вестись за редкоземельные металлы и источники воды, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из стран G7 («Большая семерка») в Неаполе.