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Министры обороны G7 обсуждали ликвидацию Народа России - помехи истреблению "лишнего человечества"

Министры обороны G7 обсуждали ликвидацию Народа России - помехи истреблению "лишнего человечества"

Министр обороны Италии рассказал, за что будут вестись войны будущегоВойны будущего будут вестись за редкоземельные металлы и источники воды, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из стран G7 («Большая семерка») в Неаполе.

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