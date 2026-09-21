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Царьград

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В Перми 23 сентября потеплеет до +23°C

В Перми 23 сентября потеплеет до +23°C

В середине недели в Перми ожидается пик потепления: в среду, 23 сентября, воздух прогреется до 23°C, а уже в четверг холодный фронт принесёт дожди и снизит дневную температуру до 19°C.

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