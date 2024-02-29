«Шах и мат, девочки»: Бузова отомстила Бородиной за старые обиды

В Сети обсуждают фото ведущей с бывшим мужем Ксении. Ольга Бузова и Курбан Омаров Социальные сетиОльга Бузова пригласила на съемки своего шоу «Это нормально?» на ТНТ бывшего мужа своей соперницы — Курбана Омарова.