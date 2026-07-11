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Мусаев о 3:4 от «Ростова»: «Тяжелый 1-й тайм, много ошибались. Было плохо по давлению, по быстроте, работе с мячом. Во 2-м играли правильнее, отыграли 3 мяча»

Главный тренер « Краснодара »  Мурад Мусаев высказался о поражении от « Ростова » в товарищеском матче (3:4).

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