В Венгрии назвали безумством возможные удары ВСУ по России западным оружием

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал предупреждение Украине о том, что использование западного вооружения для атак на территорию глубоко в России может привести к ответным ударам со стороны Москвы.
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