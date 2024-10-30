Всё или ничего: судьбоносные выходные для Миранчука и Слуцкого

Ближайшие выходные станут определяющими для двух зарубежных команд с российскими представителями. В США «Атланта» полузащитника Алексея Миранчука сражается за выход в 1/4 финала Кубка МЛС (высшая лига местного чемпионата) с командой восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси «Интер Майами» и в это воскресенье попытается сравнять счет в серии до двух побед.