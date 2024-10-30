ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 982 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Котов
    Вы(Автотаз) сначала постройте современный автомобиль, сделайте линейку двигателей и трансмиссий(своих), расширьте мод...АвтоВАЗ назвал ср...
  • Eduard
    В "Карибском кризисе" не было,что бы американцы сонласились на 50%,а не 100% ракет ССССР на кубе!В МИД РФ назвали ...
  • Eduard
    НАТО это не кофейня,это бандитское создаеие,это же ясно,В МИД РФ назвали ...

Всё или ничего: судьбоносные выходные для Миранчука и Слуцкого

Всё или ничего: судьбоносные выходные для Миранчука и Слуцкого

Ближайшие выходные станут определяющими для двух зарубежных команд с российскими представителями. В США «Атланта» полузащитника Алексея Миранчука сражается за выход в 1/4 финала Кубка МЛС (высшая лига местного чемпионата) с командой восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси «Интер Майами» и в это воскресенье попытается сравнять счет в серии до двух побед.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх