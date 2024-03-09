ПРОСТО О СЛОЖНОМ Честно сказать, я уже и не знаю, кто сейчас в мире больше противостоит США. По словам президента Путина - это Россия.
А что, так можно было? Иран показал России, как следует отстаивать свои права
Комментарии
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Станислав Магдалинов
У партнёров и друзей хранят ОНИ активы,но почему это беда НАША?
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53 мин.
Станислав Магдалинов
Какая Вам печаль,поймут или не поймут?Лично меня раздражает обеспокоенность многих,отнимут ли недвижимость,активы,запретят ли въезд,арестуют ли и т д. Можно подумать,что это все ваши близкие родственники или друзья.
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43 мин.
Grandad
Автор искренно считает иранцев арабами. Не арабы они, не арабы!
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18 мин.
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