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  • Станислав Магдалинов
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  • Станислав Магдалинов
    У партнёров и друзей хранят ОНИ активы,но почему это беда НАША?А что, так можно ...

А что, так можно было? Иран показал России, как следует отстаивать свои права

А что, так можно было? Иран показал России, как следует отстаивать свои права

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Честно сказать, я уже и не знаю, кто сейчас в мире больше противостоит США. По словам президента Путина - это Россия.

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Комментарии
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Станислав Магдалинов
У партнёров и друзей хранят ОНИ активы,но почему это беда НАША?
Ответить
53 мин.
Станислав Магдалинов
Какая Вам печаль,поймут или не поймут?Лично меня раздражает обеспокоенность многих,отнимут ли недвижимость,активы,запретят ли въезд,арестуют ли и т д. Можно подумать,что это все ваши близкие родственники или друзья.
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43 мин.
Grandad
Автор искренно считает иранцев арабами. Не арабы они, не арабы!
Ответить
18 мин.

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