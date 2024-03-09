А что, так можно было? Иран показал России, как следует отстаивать свои права

У партнёров и друзей хранят ОНИ активы,но почему это беда НАША?

Станислав Магдалинов

Какая Вам печаль,поймут или не поймут?Лично меня раздражает обеспокоенность многих,отнимут ли недвижимость,активы,запретят ли въезд,арестуют ли и т д. Можно подумать,что это все ваши близкие родственники или друзья.