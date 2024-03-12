Имя: Кароль Фамилия: Г Полное имя: Каролина Хиральдо Наварро. Имя: Кароль Дж. Национальность: Колумбиец Родилась: 14 февраля 1991 г.
Karol G
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Имя: Кароль Фамилия: Г Полное имя: Каролина Хиральдо Наварро. Имя: Кароль Дж. Национальность: Колумбиец Родилась: 14 февраля 1991 г.