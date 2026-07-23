Владельцы квартир имеют возможность отслеживать траты УК через цифровые сервисы

Собственники жилья имеют полное право контролировать работу и расходы своей управляющей компании. Большая часть необходимой информации сейчас доступна в электронном виде в сервисе ГИС ЖКХ и мобильном приложении «Госуслуги Дом», сообщил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.