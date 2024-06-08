Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Врач рассказал о травмах пациентов, полученных из-за обстрела ВСУ Херсонщины

Врач рассказал о травмах пациентов, полученных из-за обстрела ВСУ Херсонщины

Получившие ранения в результате обстрела села Садовое в Херсонской области со стороны ВСУ пришли в чувство.

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