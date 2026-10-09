Чеченцев депортируют из Китая за дикий свадебный кортеж в городе. Это вам не в России кричать и стрелять из авто...

Чеченцы, по привычке, решили устроить кавказский кипиш посреди китайского мегаполиса. Получите и распишитесь: парадный кортеж с флагами так «впечатлил» местных жителей, что теперь новоиспеченные молодожёны и их гости рискуют отправиться на родину гораздо раньше медового месяца, причем чемоданы им поможет собрать местная полиция.
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Да , Китай и США совсем даже не Россия. У нас мигранты и приезжие из российских саимобытных республик творят что хотят.
Везде могут обосраться со своми животными понтами!!!
Ну животные же, что с них взять? Надо отнестись с пониманием. Если бы мартовские коты устроили свою "свадьбу" посреди площади Тяньаньмэнь, их бы что - тоже депортировали? А какая, по сути, разница?
Чё-то китайцы долго соображали.
В США за такое кортеж бы сразу окружили менты и дружным хором все без исключения направились в аэропорт на военный транспортник для вывоза из страны в любую мусульманскую помойку вместе с машиной молодожёнов. Остальные машины были бы выставлены на аукцион для компенсации затрат на депортацию...
Ну а реакция здешних ментов на стрельбу в принципе понятна - стрелков, и всех тех кто даже просто попытался бы в такой ситуации сопротивляться, обычно отправляют на закапывание без учёта религиозно-национальных правил. То есть номерные ямы без указания имен...
Их совсем не интересует имидж страны. Плевали они на всех. Кадырову совсем не стыдно за своих соотечественников?
Это нам позор, а не только Чечне! Охренеашие бандиты.
Чеченцам пора бы осознать, что границы самовыражения совпадают с собственным домом!
Закон и уважение местных обычаев для всех едины!