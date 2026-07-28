Зеленский присвоил звание Героя Украины главарю бандеровской банды Мирославу Симчичу

14 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Героя Украины» Мирославу Симчичу, известному как Кривонос, руководителю вооружённой банды Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), признанной экстремистской организацией в России.
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