Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

359 подписчиков

Зеленский присвоил звание Героя Украины главарю бандеровской банды Мирославу Симчичу

Зеленский присвоил звание Героя Украины главарю бандеровской банды Мирославу Симчичу

14 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Героя Украины» Мирославу Симчичу, известному как Кривонос, руководителю вооружённой банды Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), признанной экстремистской организацией в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии