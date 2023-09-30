В Академии гражданской защиты МЧС России прошел День открытых дверей 30 сентября в Академии гражданской защиты МЧС России прошел очередной День открытых дверей для юношей и девушек, а также школьников из Москвы, ближнего Подмосковья и других областей нашей страны.