В Могойтуйском районе обновят сквер по нацпроекту

Сквер «Аллея памяти» у памятника герою Советского Союза Базару Ринчино в центре села Цаган-Ола Могойтуйского района обновят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда - сообщили в пресс-службе МинЖКХ.