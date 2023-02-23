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В Могойтуйском районе обновят сквер по нацпроекту

В Могойтуйском районе обновят сквер по нацпроекту

Сквер «Аллея памяти» у памятника герою Советского Союза Базару Ринчино в центре села Цаган-Ола Могойтуйского района обновят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда - сообщили в пресс-службе МинЖКХ.

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