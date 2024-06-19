"Белоусов за месяц ничего не сделал": Так ли хорош новый министр обороны как его расхваливают? Эксперты пока сомневаются

Интересная жизнь с Vera Star Фото: syl.ru Череду громких скандалов связанных с задержаниями и громкими отставками высокопоставленных военных чиновников, которые еще называют "чисткой рядов", многие связывают с назначением на должность главы военного ведомства Андрея Белоусова.