"Белоусов за месяц ничего не сделал": Так ли хорош новый министр обороны как его расхваливают? Эксперты пока сомневаются

Интересная жизнь с Vera Star Фото: syl.ru Череду громких скандалов связанных с задержаниями и громкими отставками высокопоставленных военных чиновников, которые еще называют "чисткой рядов", многие связывают с назначением на должность главы военного ведомства Андрея Белоусова.
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