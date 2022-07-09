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Чиновники "министерства про культуру" заставляют киевскую музыкальную академию отказаться от имени русского композитора

Чиновники "министерства про культуру" заставляют киевскую музыкальную академию отказаться от имени русского композитора

Экспертный совет Министерства культуры Украины, занимающийся дерусификацией, рекомендовал Национальной музыкальной академии (ранее известной как Киевская консерватория) убрать из своего названия имя великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

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