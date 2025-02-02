Стало известно, когда можно дольше не платить за проезд по платкам

Неоплата проезда по платным трассам в установленное время не всегда является основанием для начисления штрафа, пишут «Известия» со ссылкой на члена президиума общественного совета МВД РФ Игоря Моржаретто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии