Кроссовер с названием Omoda X показали в ходе состоявшейся в Китае конференции автовладельцев Chery. Проект, представленный на Chery International User, имеет заводской индекс T1QC и показывает явный сдвиг дизайна Omoda в сторону «кибер-меха», начавшегося на Omoda C4.