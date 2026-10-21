Кроссовер с названием Omoda X показали в ходе состоявшейся в Китае конференции автовладельцев Chery. Проект, представленный на Chery International User, имеет заводской индекс T1QC и показывает явный сдвиг дизайна Omoda в сторону «кибер-меха», начавшегося на Omoda C4.
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