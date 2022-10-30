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Непонятный день непонятных жертв

Непонятный день непонятных жертв

Учреждение «Дня памяти жертв политических репрессий» было символическим актом осуждения и надругательства над прошлым Давно утвердившееся наименование «памятного дня 30 октября» – «День памяти жертв политических репрессий» – стало настолько расхожим, что практически никто не задумывается ни о том, что дословно это словосочетание означает, ни о том, о чем, собственно, идет речь, когда его произносят, ни о том, какие функции он выполняет – как реально, так и в замысле тех, кто особо активизируется в этот день.

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