Непонятный день непонятных жертв

Учреждение «Дня памяти жертв политических репрессий» было символическим актом осуждения и надругательства над прошлым Давно утвердившееся наименование «памятного дня 30 октября» – «День памяти жертв политических репрессий» – стало настолько расхожим, что практически никто не задумывается ни о том, что дословно это словосочетание означает, ни о том, о чем, собственно, идет речь, когда его произносят, ни о том, какие функции он выполняет – как реально, так и в замысле тех, кто особо активизируется в этот день.