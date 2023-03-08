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Писториус допустил увеличение военной поддержки Украины со стороны Германии

Писториус допустил увеличение военной поддержки Украины со стороны Германии

Германия может значительно нарастить объем и ассортимент военной поддержки Украины, если Китай начнет поставки вооружения и боевой техники российской армии.

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