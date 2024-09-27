Лукашенко обвинил Зеленского в нежелании прекращения конфликта на Украине

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече со студентами заявил о необходимости прекращения конфликта на Украине путем переговоров, о чем пока украинский лидер Владимир Зеленский «слушать не хочет».
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