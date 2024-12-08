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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аталанта» лидирует в Серии А после 15-го тура. «Наполи» отстает на 2 очка, «Интер» – на 3 при матче в запасе, «Юве» идет 6-м, «Милан» – 7-м, «Рома» – 11-я

«Аталанта» лидирует в Серии А после 15-го тура. «Наполи» отстает на 2 очка, «Интер» – на 3 при матче в запасе, «Юве» идет 6-м, «Милан» – 7-м, «Рома» – 11-я

Команда Джан Пьеро Гасперини вышла на 1-е место в таблице, набрав 34 очка. «Наполи», проигравший «Лацио» в сегодняшнем матче (0:1), идет 2-м, отставая от «Аталанты» на 2 очка.

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