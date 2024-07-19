В Орле бывший работник автомагазина «обул» 20 человек

Житель города Орла попался на мошенничестве. Его жертвами стали порядка 20 человек. Как рассказал полицейским один из потерпевших, он намеревался купить автошины для своей машины в одном из магазинов областной столицы.
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