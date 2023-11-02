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Турция готова атаковать Израиль. И будет это ночью

Турция готова атаковать Израиль. И будет это ночью

Турция берёт на себя роль лидера мусульманского мира в борьбе против Израиля и готовится к войне. Об этом свидетельствуют заявления Эрдогана в субботу на массовом митинге в Стамбуле в поддержку Палестины.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Турецкая скотина пердоган, заипется пыль глотать.
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1 д.
Руслан Богомолов
Трепло этот Эрдоган, только красиво трепаться может. У него с Израилем такие карманные интересы, что он явно не будет ничего Израилю портить. Только на словах, дескать: &quot;Держите меня семеро!&quot;
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1 д.
николай лейчинский
Эрдоган - проститутка .  Никогда Турция не была благосклонной по отношению к России . Понимала  - только силу  !   Это - страна вроде бабьей .... , и без нее - никак , и с ней - никуда !
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1 д.

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