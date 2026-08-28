Психолог Полосина: обнимательные вечеринки могут стать ловушкой для посетителей

Обнимательные вечеринки помогают снять стресс и решить вопрос с недостатком тактильной ласки у некоторых людей, однако они могут стать ловушкой, если человек посещает их регулярно, — рассказала «Газете.
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