Зеленского предупредили о скором лишении части полномочий

Совсем скоро лидер Украины Владимир Зеленский лишится части полномочий. Это произойдет из-за того, что он превратится из президента в исполняющего обязанности главы государства, поскольку его срок пребывания на посту истечет.
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