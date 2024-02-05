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Зеленского предупредили о скором лишении части полномочий

Зеленского предупредили о скором лишении части полномочий

Совсем скоро лидер Украины Владимир Зеленский лишится части полномочий. Это произойдет из-за того, что он превратится из президента в исполняющего обязанности главы государства, поскольку его срок пребывания на посту истечет.

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Комментарии
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Евгений
Автор, ну вот ты прикалываешься или как понять? Какие сроки, какие полномочия, о чем вообще речь? На конституцию там давно наплевали и растерли. Зеля не проводит выборы, чтобы лишиться части своих полномочий что ли?))
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14 час.

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