Рабство в конституции США

Летом 1787 года у отцов-основателей США была небольшая проблема с рабством. Представители 13 колоний, которые не так давно добились независимости, собрались в Филадельфии с тем, чтобы создать конституцию для объединённого государства.
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