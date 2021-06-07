Рабство в конституции США

Рабство в конституции США

Летом 1787 года у отцов-основателей США была небольшая проблема с рабством. Представители 13 колоний, которые не так давно добились независимости, собрались в Филадельфии с тем, чтобы создать конституцию для объединённого государства.

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