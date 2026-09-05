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Регионы России

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Средняя зарплата в морском рыбоводстве в России превысила 900 тысяч рублей

Средняя зарплата в морском рыбоводстве в России превысила 900 тысяч рублей

Второе место по уровню зарплат заняла сфера аренды и лизинга медицинского оборудования, со средней оплатой в 728 882 рубля в месяц.

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