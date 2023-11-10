Американский эксперт обвинил США и ООН в лицемерии за критику действий ЦАХАЛ в секторе Газа

Мировое сообщество, международные организации, включая ООН, в своем большинстве осуждают действия армии обороны Израиля в секторе Газа, в ходе которых продолжают гибнуть тысячи мирных палестинцев, а в заблокированном анклаве нарастает гуманитарная катастрофа.
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