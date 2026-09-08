Чернышов считает, что сообщения с использованными кодами лучше сразу удалять

Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) считает, что сообщения с использованными кодами от «Госуслуг», банков и других сервисов лучше сразу удалять.
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Ага. Скажи это МАКСу.
Там коды самого МАКСа не удаляются принципиально