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Чернышов считает, что сообщения с использованными кодами лучше сразу удалять

Чернышов считает, что сообщения с использованными кодами лучше сразу удалять

Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) считает, что сообщения с использованными кодами от «Госуслуг», банков и других сервисов лучше сразу удалять.

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