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Флик о «Золотом мяче»: «Ямаль заслуживает – он выдающийся игрок, мы видим это в каждом матче. Рафинья и Педри должны быть в шорт-листе»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что отдал бы «Золотой мяч» Ламину Ямалю. «Он мой футболист, он заслуживает «Золотой мяч».

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