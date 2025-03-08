Форвард «Далласа» Оливье-Максанс Проспер получил травму

Если ему потребуется операция, то принимать дальнейшее участие в сезоне он не сможет 24-й пик драфта-2023 стал получать больше игрового времени, набирая в среднем 5,9 очка и 3,1 подбора за 16 минут на площадке в последних 24 играх.