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Бывший муж забрал дочь у закрутившей новый роман Бородиной — отпустила без проблем

Бывший муж забрал дочь у закрутившей новый роман Бородиной — отпустила без проблем

Курбан Омаров показал фото с насленицей. Курбан Омаров с дочерью Теоной соцсетиКсения Бородина счастлива в новых отношениях с блогером Николаем Сердюковым, которого она успела не только представить подписчикам, но и своим дочерям — Теоне и Марусе.

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