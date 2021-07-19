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Далберт переходит из «Интера» в «Кальяри» в аренду с правом выкупа за 7 млн евро. Защитником интересовался ЦСКА

Защитник «Интера» Далберт в ближайшие часы перейдет в «Кальяри». Сардинцы арендуют 27-летнего бразильца на один год с опцией выкупа за 7 млн евро, утверждает журналист Николо Скира.

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