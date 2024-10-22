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Исследование выявляет связь между древней вирусной ДНК и генетическим риском нейродегенеративных заболеваний

Исследование выявляет связь между древней вирусной ДНК и генетическим риском нейродегенеративных заболеваний

Новое исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона (King’s College London), выявило связь между древней вирусной ДНК, встроенной в геном человека, и риском развития бокового амиотрофического склероза (БАС) и рассеянного склероза (РС).

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