Исследование выявляет связь между древней вирусной ДНК и генетическим риском нейродегенеративных заболеваний

Новое исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона (King’s College London), выявило связь между древней вирусной ДНК, встроенной в геном человека, и риском развития бокового амиотрофического склероза (БАС) и рассеянного склероза (РС).
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