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В центре Белгорода на фоне ракетной опасности слышны взрывы

В центре Белгорода на фоне ракетной опасности слышны взрывы

Серия взрывов прозвучала в районе центральной площади Белгорода. Об этом сообщает РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

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