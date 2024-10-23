Anthropic достигает прорыва в ИИ

Стартап Anthropic, поддерживаемый Amazon и основанный бывшими руководителями OpenAI, объявил о достижении важного рубежа в разработке искусственного интеллекта: создание ИИ-агентов, способных выполнять сложные задачи на компьютере, как человек.
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