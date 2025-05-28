Депутат Чепа назвал угрозы семье Мединского попыткой сорвать переговоры

Депутат Государственной думы Алексей Чепа заявил, что угрозы, поступившие в адрес семьи главы российской делегации в Стамбуле Владимира Мединского, могут быть частью усилий по подрыву мирных переговоров с Украиной.
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