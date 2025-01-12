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Судьба релоканта: как невесёлый удел многих иммигрантов

Судьба релоканта: как невесёлый удел многих иммигрантов

Когда в 90-е годы прошлого века мы приезжали за границу, первое, что впечатляло, были красиво упакованные продукты питания и их богатый ассортимент.

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