Правительство Испании могут вызвать в суд за сокрытие госбюджета

Правительство Педро Санчеса может быть принудительно вызвано в Конституционный суд из-за отказа представить новый бюджет на 2025 год, сохранив продление старых счетов 2023 года, 24 марта сообщает испанская газета Mundo.
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