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Минус один: зачем Зеленский снял Федорова

Минус один: зачем Зеленский снял Федорова

Сбитый летчикКарьера Михаила Фёдорова — хрестоматийный пример того, как работает кадровая мясорубка постмайданной Украины: стремительный взлёт молодых, амбициозных, лишённых реального управленческого опыта, но хорошо усвоивших западную риторику «эффективных менеджеров», на деле обслуживающих интересы заокеанских хозяев.

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