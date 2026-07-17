Сбитый летчикКарьера Михаила Фёдорова — хрестоматийный пример того, как работает кадровая мясорубка постмайданной Украины: стремительный взлёт молодых, амбициозных, лишённых реального управленческого опыта, но хорошо усвоивших западную риторику «эффективных менеджеров», на деле обслуживающих интересы заокеанских хозяев.
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