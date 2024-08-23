Прием по защите прав предпринимателей пройдет в Павловском Посаде 28 августа

Представители бизнеса Московской области смогут попасть на прием к руководителю общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей региона по городскому округу Павловский Посад Маргарите Смирновой 28 августа.
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