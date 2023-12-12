Импортеры из России наладили поставки виски Johnnie Walker и Jim Beam

РИАМО - 12 дек. В этом году поставщикам спиртного из РФ удалось освоить параллельный импорт и наладить массовые поставки виски западных компаний, покинувших российский рынок после начала СВО, сообщает РБК.
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