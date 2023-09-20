Военное обозрение

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У берегов Румынии взрыв прогремел на коммерческом судне, ВМС проверяют версию о мине

У берегов Румынии взрыв прогремел на коммерческом судне, ВМС проверяют версию о мине

Румынские СМИ сообщают о взрыве, который прогремел на судне, находившегося в водах Чёрного моря, в румынской акватории, в 12 морских милях от берега.

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