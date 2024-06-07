В Совете директоров «Сургутнефтегаза» ожидается ротация

В «Сургутнефтегазе» поменяется совет директоров. В материалах компании к годовому собранию акционеров в совет предложено 11 кандидатов, три из которых раньше не входили в состав органа управления компанией.
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