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Как помочь помидорам созреть в августе: экстренные меры для щедрого урожая

Как помочь помидорам созреть в августе: экстренные меры для щедрого урожая

Простые советы, которые дадут результат уже через неделю. Спелые томаты 123RF/legion-media.ruКогда календарь показывает август, а на кустах все еще красуются зеленые плоды, паниковать рано, но тянуть время нельзя.

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