Посол Антонов: США будут продолжать обреченный на провал проект «анти-Россия»

Соединенные Штаты будут продолжать обреченный на провал проект «анти-Россия». Соответствующее заявление сделал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, прокомментировавший реакцию американской стороны на состоявшиеся выборы президента РФ.
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