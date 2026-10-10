Моцарт, Бах, «Мистер Твистер» и магия кино: яркие концерты октября в Твери

Тверская академическая областная филармония: музыкальная палитра второй половины октября. Тверская академическая областная филармония продолжает радовать зрителей разнообразием жанров и форматов: во второй половине октября на сцене — от глубокой классики до культовых хитов, от камерных программ до масштабных юбилейных концертов.