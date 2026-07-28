Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 557 подписчиков

Про ситуацию в полосе наступления группировки "Восток" ВС РФ

Про ситуацию в полосе наступления группировки "Восток" ВС РФ

Про ситуацию в полосе наступления группировки "Восток" ВС РФСообщения об осложнении обстановки в зоне ответственности группировки войск «Восток»Противник действительно ввёл дополнительные силы на северном фланге группировки, активизировал атаки и пытается продолжить проникновение малыми группами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии