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Погба надеется, что «МЮ» получит два титула АПЛ из-за дела «Манчестер Сити»

Погба надеется, что «МЮ» получит два титула АПЛ из-за дела «Манчестер Сити»

Французский футболист Поль Погба, комментируя дело «Манчестер Сити» о нарушении финансовых правил, выразил надежду, что его бывший клуб «Манчестер Юнайтед» получит два титула чемпиона Англии.

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